Тиллерсон в Украину не приедет, но о ней поговорит

В ходе своего европейского визита госсекретарь США посетит Лондон, Париж, Варшаву и Давос

Ситуация в Украине станет одной из главных тем обсуждения во время предстоящей с 21 по 27 января поездки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Европу.

Об этом сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

В ходе визита Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву и Давос.

"21 января госсекретарь в Лондоне встретится с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном и советником по национальной безопасности Марком Седуиллом. Стороны обсудят сотрудничество по вопросам, вызывающим взаимное опасение, в том числе Иран, Сирию, Ливию, КНДР и Украину", — сказала Науэрт.

В Париже 23 января Тиллерсон встретится с высокопоставленными представителями французского правительства для "обсуждения глобальных вопросов, вызывающих взаимную обеспокоенность", отметил представитель Госдепартамента. Речь, в частности, пойдет, об Иране, Сирии, Ливане, Ливии, КНДР и Украине, а также о химическом оружии.

В Давосе Тиллерсон будет 24-26 января, где примет участие во Всемирном экономическом форуме. По данным Науэрт, затем он отправится в Варшаву для встреч с представителями правительства Польши "для обсуждения двусторонних отношений, глобальных вызовов, региональной безопасности и экономического процветания", - заявила Науэрт.

Напомним, Тиллерсон читает твиты Трампа в распечатанном виде.