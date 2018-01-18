Прага расследует более 10 дел, связанных с участием чехов в войне на Донбассе

Законодательство страны запрещает гражданам участвовать в боевых действиях в военных подразделениях других государств

Чешские правоохранительные органы расследуют более 10 уголовных дел в отношении граждан Чехии, которые воевали на Донбассе.

Об этом сообщил в интервью изданию "Европейская правда" посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

При этом, по его мнению, всего участие в боевых действиях на Донбассе принимали участие около 20 чешских граждан.

"Возможно, обвинений предъявлено еще не так много, но дела расследуются, и в случае, если будет собрано достаточное количество доказательств, обвинения будут выдвинуты", — отметил Перебийнис.

По его словам, Украина и Чехия тесно сотрудничают по линии правоохранительных органов относительно обмена информацией о гражданах, которые принимают участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

Перебийнис напомнил, что чешское законодательство запрещает гражданам участвовать в боевых действиях в военных подразделениях других государств.

Напомним, Москва отреагировала на признание РФ в Украине агрессором.