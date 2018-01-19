Владельцы авто с еврономерами должны платить ввозную пошлину, - Гройсман

Премьер-министр считает, что все должны быть в равных условиях

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что владельцы автомобилей с европейскими номерами должны платить ввозную пошлину.

Об этом глава правительства рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", — сказал Гройсман, допустив вероятность пересмотра ввозных ставок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин в новом году решил ездить на старых автомобилях

Гройсман отметил, что Кабмин разработал законопроект, в котором регламентируется регистрация автомобилей с еврономерами, чтобы было возможно идентифицировать владельцев такого транспорта.

Премьер также выразил убеждение, что "это будет хорошим шагом для легализации тех, кто управляет этим транспортом".

Напомним, очереди на границе с Польшей вызваны требованием Украины деклараций от водителей на еврономерах.