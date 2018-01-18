Климкин сказал все "что нужно знать о российской реакции на закон о Донбассе"

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что обвинения России в адрес Украины относительно принятого закона о реинтеграции Донбасса является частью пропаганды, а не дипломатии.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться
"Как известно, российский представитель на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге по нашему иску сказал, что все оружие они нашли в шахтах. Это все, что нужно знать о российской реакции на наш закон о реинтеграции Донбасса", - написал он в Twitter.
Напомним, "АТО" заканчивается. 4 главных вопроса по закону о деоккупации.