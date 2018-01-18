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Реинтеграция Донбасса

Климкин сказал все "что нужно знать о российской реакции на закон о Донбассе"

Климкин сказал все "что нужно знать о российской реакции на закон о Донбассе"
Павел Климкин / Фото: УНИАН

Глава МИД Украины ответил российскому внешнеполитическому ведомству

18.01.18 3095
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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что обвинения России в адрес Украины относительно принятого закона о реинтеграции Донбасса является частью пропаганды, а не дипломатии.

"Как известно, российский представитель на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге по нашему иску сказал, что все оружие они нашли в шахтах. Это все, что нужно знать о российской реакции на наш закон о реинтеграции Донбасса", - написал он в Twitter.

Напомним, "АТО" заканчивается. 4 главных вопроса по закону о деоккупации.

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