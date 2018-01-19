Полицейские избили мужчину резиновыми дубинками и всю ночь продержали его на улице

Прокуратура Запорожской области сообщила о подозрении трем патрульным полицейским, которые пытали и издевались над гражданином с помощью спецсредств. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Произошло это чрезвычайное происшествие на стационарном посту "Запорожье-север", который расположен на автомагистрали при въезде в город со стороны Днепра. Находясь на дежурстве, патрульные остановили автомобиль и по непонятным причинам надели на водителя наручники и избили резиновыми дубинками (медики насчитали следы от 13 ударов на его теле)", - говорится в сообщении.

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Кроме того, потерпевшего более шести часов насильно держали на улице ночью. Водителю также не дали возможности согреться в помещении поста, поесть, запретили общаться с родственниками и адвокатом.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.