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Год блокады. Что принесла экономическая изоляция ОРДЛО Украине и оккупированному Донбассу
Фото: ukraine.politicalcritique.org
Ситуация на Донбассе

Год блокады. Что принесла экономическая изоляция ОРДЛО Украине и оккупированному Донбассу

Прошло 10 месяцев с тех пор, как Украина ввела полную экономическую блокаду подконтрольной террористам части Донбасса. Во что это вылилось, рассказывает автор Newsweek Брайан Милаковский

19.01.18 2759
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Кто заварил кашу

Блокада ОРДЛО началась в январе 2017-го как личная инициатива военных, объяснявших, что так они хотят прекратить "кровавую торговлю" углём и другими товарами с территориями, неподконтрольными Украине. В ответ президент Пётр Порошенко заявил, что это окончательно уничтожит присутствие Украины на оккупированном Донбассе. Однако уже в марте 2017-го из-за страха перед протестами Порошенко подписал указ о временном прекращении перемещения грузов через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, введя тем самым в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 15 марта.

После этого "власти" в Донецке и Луганске поспешили объявить о "национализации" 43 крупных промышленных предприятий, которые находились под украинской юрисдикцией.

По словам политолога Андрея Бузарова, блокада — это новая реальность. Основное условие её снятия — возврат контроля над экспроприированными террористами предприятиями, что для "ДНР" и "ЛНР" принципиально неприемлемо. В самом Киеве практически нет лоббистов, готовых открыто выступать за восстановление торговли с ОРДЛО на каких-либо других условиях.

Начало экономической блокады оккупированных территорий на востоке Украины имело относительно высокую общественную поддержку среди украинцев, тем не менее многие экономисты и оппозиционные политики заявляли, что потеря в результате блокады запасов антрацитового угля спровоцирует дефицит топлива для энергетической отрасли Украины, а также гибель металлургического сектора. Эксперты также предупреждали, что потеря торговых и налоговых поступлений от захваченных сепаратистами отраслей приведёт к замедлению темпов экономического роста Украины, который хоть медленно, но начал оправляться от катастрофических 2014–2015 годов.

Огромные потери

В октябре 2017 года Украинский институт стратегических исследований опубликовал данные, в которых говорилось, что Украина недополучила с оккупированных территорий налогов на сумму от $98 млн до $151 млн.

Из-за оккупации части территории Донбасса Украина потеряла около 17% производства украинского чугуна, 15% производства металлического кабеля и 22% кокса

Важно отметить, что такие потери происходят на фоне и так пострадавшей экономики. По данным Брайана Милаковского, сумма налоговых отчислений, уплаченных бизнесом в Луганской области, сократилась с $45 млн в 2016 году до $12 млн в 2017 году. В довоенном 2013-м этот показатель составлял $355 млн.

В целом, по оценкам Национального банка, из-за блокады Донбасса торговый баланс Украины просел на $1,8 млрд. Компенсировать потери помогли рекордные урожаи зерновых в 2017 году и высокие мировые цены на металл. А по данным международного рейтингового агентства Standard & Poor's, Украине удалось преодолеть трудности, связанные с блокадой, из-за чего в 2017 году она продемонстрировала экономический рост на 2,2%.

Newsweek пишет, что, по словам директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимира Власюка, из-за оккупации части территории Донбасса Украина потеряла около 17% производства украинского чугуна, 15% производства металлического кабеля и 22% кокса.

Кокс критически необходим для большинства металлургических заводов страны. В начале войны Украина потеряла более половины его возможного производства, из-за чего на востоке закрылись несколько крупных металлургических предприятий. Возобновить работу они смогли лишь после того, как значительная часть захваченных сепаратистами территорий была освобождена, а ситуация в зоне проведения АТО нормализовалась.

Тем не менее, пишет Newsweek, даже такие хорошие новости для украинской металлургии относительны. Да, коллапса не случилось, но производство сократилось почти вдвое по сравнению с лучшим постсоветским 2007 годом. Эксперты отрасли сравнивают уровень производства военного времени с тем, который наблюдался в худшие 1990-е годы. Спасает украинскую экономику то, что блокада Донбасса пришлась на время, когда цены на сталь были высокими во всём мире. Если бы Украина разорвала экономические связи с оккупированными территориями во время низких цен, мрачные прогнозы экспертов о параличе экономики страны почти наверняка сбылись бы.

Всё вывезут в Россию

Неудивительно, пишет автор статьи Брайан Милаковский, что сепаратистские "народные республики" сильнее пострадали от блокады, нежели сама Украина. Украинское правительство и некоторые жители оккупированных территорий утверждает, что управление многими захваченными предприятиями осуществляется ЗАО "Внешторгсервис", фирмой украинского беглого олигарха Сергея Курченко. Она расположена в оккупированной Россией Южной Осетии.

Эта компания изо всех сил пытается справиться с потерянными экспортными рынками и ресурсными поставками из контролируемых районов Украины, а также с оттоком квалифицированных рабочих после того, как захваченные предприятия были выведены из-под украинской юрисдикции.

Спасает украинскую экономику то, что блокада Донбасса пришлась на то время, когда цены на сталь были высокими во всём мире

После блокады Донбасса в украинских СМИ, сообщает Newsweek, регулярно появляется информация о закрытии шахт и фабрик на оккупированных территориях, об отправке работников в отпуск за свой счёт и о резком сокращении рабочего времени предприятий.

Журналист из Луганска Сергей Сакадинский писал, что большинство закрытых промышленных предприятий Донбасса больше никогда не откроются. В качестве примера он приводит завод по производству вагонов в городе Стаханове. "В довоенный период, — говорит Сакадинский, — вагоны экспортировались в Россию. Конечно, мы можем и дальше производить вагоны, но на российском рынке нас не ждут".

Некоторые жители оккупированных территорий Украины опасаются, что оставшиеся шахты закроют, как это произошло в соседней Ростовской области.

Несмотря на жёсткие ограничения в работе шахт "ДНР" и "ЛНР", Россия, похоже, вывозит уголь с этих территорий. Кремль заявляет о почти 50-процентном росте добычи высококачественного угля в Ростовской области, а также о двукратном увеличении загруженности в той же области порта "Азов". По мнению Милаковского, вывоз угля с оккупированных территорий осуществляется Кремлём через Турцию, а там уже распределяется на другие рынки.

Кроме того, Россия в два раза увеличила объёмы продаж антрацита в Украину, что в условиях военной агрессии является абсурдом. Такой же уголь, пишет Милаковский, Украина может покупать в Польше, в США или в Южной Африке.  

Некоторые украинские политики приветствовали блокаду оккупированного Донбасса как способ переложить экономическое бремя содержания этих территорий на Россию. Однако, пишет Милаковский, такая стратегия очень сомнительная, поскольку РФ может вывезти производственные мощности на временно неподконтрольных Украине территориях в свою страну. Затем Москва может согласиться вернуть контроль над территорией ОРДЛО, но экономический потенциал региона будет разрушен.  

По мнению автора Newsweek, потери от блокады не следует рассматривать лишь с экономической точки зрения. В своей первоначальной критике блокады президент Порошенко утверждал: "Предприятия служили связью между Украиной и её оккупированными территориями. Мы намеревались использовать эти связи во время реинтеграции, во время возвращения Украины на Донбасс и Донбасса в Украину".

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский также не сторонник блокады оккупированных территорий. "Раньше люди, получавшие зарплату от украинских компаний, — говорит Жебривский, — относились к Украине лояльнее, сейчас нет".

Лариса, внутренне перемещённая женщина, которая работала в горнодобывающей отрасли, рассказала автору статьи Брайану Милаковскому о влиянии блокады на настроения в её оккупированном городе. "Работа в украинской компании была чем-то вроде связи с нашей страной. Теперь средства к существованию работников подорваны. Они чувствуют себя полностью брошенными", — говорит она.

По материалам: Newsweek
Перевод Даниила Непочатова

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