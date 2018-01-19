При задержании подозреваемого в Приморском районе Одессы получили ранения пять человек, нападающий ликвидирован.

Об этом сообщили в местной полиции.

В помещении, из которого велась стрельба, нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. Принимаются меры по его извлечению.

Полицейские уточнили, что ликвидированный преступник находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления.

Напомним, что в центре Одессы в 15:30 сотрудники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника. Во время задержания он начал стрелять из огнестрельного оружия. Трое полицейских, которые приехали на помощь, получили ранения (один в тяжелом состоянии).