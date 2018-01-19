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Ситуация на Донбассе

Более 40 детей пострадали или погибли из-за войны на Донбассе в 2017-м

Более 40 детей пострадали или погибли из-за войны на Донбассе в 2017-м
Александер Хуг / Фото: Uacrisis

На прошлой неделе миссия ОБСЕ зафиксировала очередной случай ранения гражданского лица в зоне АТО

19.01.18 48
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Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что в 2017 году наблюдатели зафиксировали факты гибели или травмирования более 40 детей в связи с конфликтом, который уже более 3,5 лет продолжается на Донбассе. 

Об этом Хуг сообщил сегодня на брифинге в Киеве, передает ряд СМИ. 

"В прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила факт смерти или травмирования более 40 детей, многие из которых умерли или были на всю жизнь искалечены от поражения осколками, когда они играли или шли в школы", - рассказал Хуг.

По его словам, на прошлой неделе СММ зафиксировала еще один случай ранения мирного жителя. 

"Мужчина из Макеевки получил осколочные ранения левого плеча и правой ноги, а также затылочной части шеи. Он работал водителем такси, когда неподалеку от него разорвалась минометная мина. Это обычное событие из жизни людей на востоке Украины, но очень далекое от реальности, в которой живет большинство из нас", - сказал представитель СММ. 

Он подчеркнул, что жертвы среди гражданского населения - это не просто статистика. 

"Это родители, дедушки, бабушки, дети. Это шахтеры, учителя и иногда, как мы видели в Макеевке на прошлой неделе, водители такси. Все они живут в условиях конфликта уже четвертый год, и, судя по тому, что СММ наблюдало на протяжении прошлой недели, конца конфликта не видно. Или, по крайней мере, его не видят те, кто при власти", - отметил Хуг. 

"В прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ также отметила, что обычные люди на востоке Украины оставались без света, газа и воды. И повсюду люди доведены до такого отчаяния и зависимости, которых на протяжении десятилетий не видели нигде в Европе", - добавил первый замглавы миссии. 

В декабре прошлого года Александр Хуг сообщал, что, по данным ОБСЕ, с начала 2017 года на Донбассе погибли 85 гражданских лиц, еще 384 получили ранения.

Напомним, за прошедшую неделю количество нарушений перемирия в зоне АТО выросло на 70%.

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