НАПК заинтересовали "поощрительные выплаты" главы Госкино своей сестре

В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вызывают главу Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко для дачи объяснений относительно "поощрительных выплат" двоюродной сестре.
Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте НАПК.
Как установили в агентстве, Ильенко, находясь на руководящей должности, в период 2016 - 2017 гг. "совершал действия и принимал решения в условиях реального конфликта интересов".
"Соответствующий конфликт возник во время принятия решений распорядительного характера по применению поощрительных выплат в отношении сотрудников Госкино, что, в том числе, непосредственно касались лица, с которым Филипп Ильенко находится в семейных отношениях - начальник отдела государственного регулирования киновидеопроката... является двоюродной сестрой главы указанного агентства", - отмечается в сообщении.
Главу Госагентства пригласили прибыть в НАПК 25 января на 11:00.
Напомним, Госкино профинансирует новую романтическую комедию Зеленского.