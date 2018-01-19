Для освобожденных из донбасского плена заработала "горячая линия"

Георгий Тука заявил, что на линии 0-800-309-110 будет работать юрист, который будет сопровождать действия всех экс-заложников во время вступления ими в права украинских граждан

При Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заработала "горячая линия", на которую могут обращаться все освобожденные из плена боевиков украинцы.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает Укринформ.

"На линии 0-800-309-110 будет работать юрист, который будет сопровождать действия всех без исключения заложников во время вступления ими во все права украинских граждан, в том числе получения всех необходимых документов", – сказал Тука.

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Он подчеркнул, что среди 42 человек, которые являются гражданскими и которые были освобождены из плена 27 декабря 2017 года, 28 являются жителями не контролируемых Украиной территорий, 12 из них не имеют при себе никаких документов и поэтому одной из первейших проблем в настоящее время является паспортизация.

"Мы уже нашли понимание с Государственной миграционной службой и будем работать в этом направлении, чтобы всем были предоставлены украинские паспорта общего образца", – сказал Тука.

Напомним, Киев и ОРДЛО обменялись новыми списками заложников.