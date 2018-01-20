Все ограничения движения на автодорогах Украины сняты

По состоянию на субботу, 20 января, все ранее введенные в связи с непогодой ограничения движения на автодорогах страны сняты.

Об этом сообщило МВД на своей странице в Тwitter.

Ситуация на некоторых автодорогах остается осложненной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность затора - около 5 км. Он образовался из-за ДТП.

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Также замедлено движение на трассе М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы. Причина замедления - большое скопление крупногабаритного транспорта.

Напомним, на юго-востоке Украины объявлено штормовое предупреждение.