Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта

Героическая оборона Донецкого аэропорта, которая стала символом несокрушимости и мужества украинских военных, продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года.

242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли российско-оккупационным войскам и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

Все началось 26 мая 2014 когда, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здание аэропорта тогда еще мирного Донецка, напоминает Укринформ. В этот же день украинские силовики, благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск, нанесли удар по позициям террористов и установили контроль над Донецким аэродромом. Позже была полная дестабилизация города Донецк, начало оккупации и бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом. Наши воины вгрызались в землю и даже под шквальным огнем держали оборону.

За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников Донецкого аэропорта назвали "киборгами", а форпост украинских киборгов стал символом украинской мужества, оплотом украинского духа.

В разное время в аэропорту и прилегающих к нему Песках воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", воины Добровольческого украинском корпуса (ДУК) и многие другие. Многие из них были отмечены государственными наградами, некоторых из них - посмертно. А имя погибшего Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова присвоено 90 отдельному аэромобильному батальону 81 отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск ВСУ. Оборона Донецкого аэропорта завершилась только после окончательного его разрушения.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибло 58 защитников-"киборгов", которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. 21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны. По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт погибли более 200 военных.

16 января по инициативе самих "киборгов", которые прошли через 242-дневной ад, отмечается День защитников ДАП и памяти погибших собратьев. Возможно, когда-то эта дата станет официальной.