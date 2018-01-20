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Ситуация на Донбассе

Программа ООН прекращает продовольственную помощь на Донбассе, - экс-спикер ОБСЕ

Программа ООН прекращает продовольственную помощь на Донбассе, - экс-спикер ОБСЕ
Фото: presalibera.net

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20.01.18 187
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Мировая программа продовольствия прекращает программу продовольственной помощи на Востоке Украины

Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в интервью ВВС, передает Голос Америки.

Согласно официальной информации WFP, с начала действия программы в Украине в ноябре 2014 года до июня 2017 года WFP оказало продовольственную помощь 970 тыс. лиц, которые были более уязвимыми и имели самые большие проблемы с обеспечением продовольствием в охваченных конфликтом регионах Донецкой и Луганской областей. 

Приоритетами WFP является помощь пожилым людям, которые живут сами, женщинам с детьми и лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями. 

Всемирная продовольственная программа WFP и Детский фонд ООН UNICEF сейчас имеют проблемы с привлечением финансирования, что приводит к сокращению программ помощи в этих сферах, отметил Боцюркив. 

Аналитик прогнозирует, что те же вызовы для гуманитарной ситуации, к сожалению, останутся и в 2019 году. 

"Представляется, что дипломатический инструментарий исчерпан и творческие подходы не предлагаются в кризисе на Востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например, обязательства по запрету мин и тому подобное", - аргументирует Боцюркив.

Напомним, более 40 детей пострадали или погибли из-за войны на Донбассе в 2017-м.

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