Программа ООН прекращает продовольственную помощь на Донбассе, - экс-спикер ОБСЕ

Мировая программа продовольствия прекращает программу продовольственной помощи на Востоке Украины.

Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в интервью ВВС, передает Голос Америки.



Согласно официальной информации WFP, с начала действия программы в Украине в ноябре 2014 года до июня 2017 года WFP оказало продовольственную помощь 970 тыс. лиц, которые были более уязвимыми и имели самые большие проблемы с обеспечением продовольствием в охваченных конфликтом регионах Донецкой и Луганской областей.

Приоритетами WFP является помощь пожилым людям, которые живут сами, женщинам с детьми и лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Всемирная продовольственная программа WFP и Детский фонд ООН UNICEF сейчас имеют проблемы с привлечением финансирования, что приводит к сокращению программ помощи в этих сферах, отметил Боцюркив.

Аналитик прогнозирует, что те же вызовы для гуманитарной ситуации, к сожалению, останутся и в 2019 году.

"Представляется, что дипломатический инструментарий исчерпан и творческие подходы не предлагаются в кризисе на Востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например, обязательства по запрету мин и тому подобное", - аргументирует Боцюркив.

Напомним, более 40 детей пострадали или погибли из-за войны на Донбассе в 2017-м.