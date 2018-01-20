В Черкассах возобновлено электроснабжение обесточенной накануне насосной станции КП "Черкассыводоканал", которое обеспечивает город водой.
Осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Насосная станция была обесточена 19 января в результате повторного отключения линии электропередач 110 кВ на электроподстанции "Сокирно".
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Организован подвоз воды населению и на социальные объекты, для чего привлечены 11 единиц техники (подвезено 170 тонн воды).
Ранее энергетики насчитали четыре порыва высоковольтных электропроводов в лесу под Черкассами. Это стало причиной прекращения подачи воды в областной центр. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.