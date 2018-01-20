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Главная » Страна » Боевики ОРДО не дают гарантий безопасности сотрудникам Vodafone
Ситуация на Донбассе

Боевики ОРДО не дают гарантий безопасности сотрудникам Vodafone

Боевики ОРДО не дают гарантий безопасности сотрудникам Vodafone
Фото: presalibera.net

Мобильной связи в "ДНР" по-прежнему нет

20.01.18 417
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Представители незаконных вооруженных формирований ОРДО не предоставляют гарантий безопасности для проведения ремонтных работ с целью возобновления мобильной связи оператора Vodafone Украины на оккупированной части Донбасса. 

Об этом украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) сообщает на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook. 

Украинская сторона СЦКК напомнила, что 19 января специалистами компании Vodafone Украина были завершены ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора в районе населенного пункта Веселая Гора (Луганская область), что позволит обеспечить услугами мобильной связи всех абонентов Vodafone, проживающих на оккупированной части Луганской области. 

"В то же время все заявки компании Vodafone Украина на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденного оборудования в районе населенного пункта Еленовка (Донецкая область) - подтвержденные гарантиями безопасности штаба АТО и при содействии СММ ОБСЕ переданы ОРДО - остаются без реализации. В настоящее время гарантии безопасности проведения работ со стороны ОРДО не предоставлены", - говорится в сообщении. 

Украинская сторона СЦКК считает, что это свидетельствует о незаинтересованности так называемого руководства ОРДО в возобновлении работы мобильной сети оператора Vodafone Украины на оккупированной части Донбасса. 

Напомним, связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 15 января компания Vodafone обратилась ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад в "серую зону". 19 января предоставление услуг Vodafone было восстановлено на неподконтрольной территории Луганской области

Vodafone - последний оператор, работавший на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.

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