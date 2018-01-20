В Афинах пытались атаковать посольство Украины

В Афинах произошла попытка атаки на посольство Украины бутылками с зажигательной смесью.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал", - отметил он.
Украинская сторона договорилась с греками о взаимодействии и круглосуточной охране украинского дипломатического представительства.
Напомним, по заявлению Климкина, Россия продолжает тактику контролируемого обострения на Донбассе.