Тука: Новый обмен пленными может произойти в феврале

Очередной этап освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО заложников может произойти в феврале. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne, передает Интерфакс-Украина.

"Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - отметил Тука.

Он связал эти сроки с выборами президента РФ в марте. По его мнению, обмен пленными выгоден Владимира Путина.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинцев - 32 военных и 41 гражданское лицо.