В зоне АТО ранены пятеро военных

С начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Один военнослужащий получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из минометов калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино.

Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.