Порошенко попросил УПЦ МП помочь в освобождении политзаключенных в РФ

Митрополит Онуфрий пообещал сделать все от него зависящее

Президент Петр Порошенко поблагодарил митрополита УПЦ МП Онуфрия за помощь в освобождении заложников в ОРДЛО и попросил помочь в освобождении украинских политзаключенных в РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я буду очень приветствовать помощь церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", - отметил Порошенко.

При этом он отметил, что Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой.

Порошенко также обратился к УПЦ МП за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях и в предоставлении им гуманитарной помощи.

Митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев.

"Человек хочет быть свободным, он создан Богом свободным, и он хочет этой свободы", - заявил предстоятель УПЦ МП.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинцев - 32 военных и 41 гражданское лицо.