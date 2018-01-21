Назар Холодницкий считает, что в бюро есть системные проблемы с тайной следствия

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его ведомство может забрать все дела из Национального антикоррупционного бюро и расследовать их с другими правоохранительными органами.

Это произойдет в том случае, если в НАБУ продолжатся утечки информации.

Об этом он сказал телеканала 1 + 1, комментируя интервью внештатного агента НАБУ.

"Мы глубоко обеспокоены такой очередной утечкой информации. Это еще раз подтверждает, что в НАБУ есть системные проблемы с тайной следствия. Если это будет продолжаться, у САП не будет другого выхода, кроме как забрать все дела из НАБУ, привлекать подразделения других правоохранительных органов и с ими доводить их до конца", - отметил Холодницкий.

По его словам, сейчас из-за этой ситуации НАБУ проводит внутреннюю проверку, а затем будет открыто уголовное производство.

Напомним, САП закрыла уголовное дело против Довгого.