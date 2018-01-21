Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его ведомство может забрать все дела из Национального антикоррупционного бюро и расследовать их с другими правоохранительными органами.
Это произойдет в том случае, если в НАБУ продолжатся утечки информации.
Об этом он сказал телеканала 1 + 1, комментируя интервью внештатного агента НАБУ.
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"Мы глубоко обеспокоены такой очередной утечкой информации. Это еще раз подтверждает, что в НАБУ есть системные проблемы с тайной следствия. Если это будет продолжаться, у САП не будет другого выхода, кроме как забрать все дела из НАБУ, привлекать подразделения других правоохранительных органов и с ими доводить их до конца", - отметил Холодницкий.
По его словам, сейчас из-за этой ситуации НАБУ проводит внутреннюю проверку, а затем будет открыто уголовное производство.