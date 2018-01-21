Во время нападения на отель в Кабуле погиб украинец

В результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погиб один украинец.
Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в себя в Twitter.
По его словам, сейчас украинский консул вылетает в Кабул.
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Отметим, вечером 20 января группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле.
Напомним, по данным представителей афганских властей, четверо нападавших ворвались в отель и открыли огонь по его гостях.