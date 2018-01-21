АТО: боевики обстреляли автобус с гражданскими

По оперативной информации штаба АТО, один мирный житель погиб, еще один – получил ранения

21 января в районе проведения антитеррористической операции по состоянию на 18:00 не было зафиксировано ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Однако, по оперативной информации штаба АТО, боевики незаконных вооруженных формирований в обеденное время в районе КПВВ "Оленевка", который находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории ОРДО обстреляли автобус с гражданскими лицами.

В результате инцидента, по словам людей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, есть пострадавшие среди мирного местного населения: один человек погиб, еще один - получил ранения.