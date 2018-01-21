Завтра в Киеве ограничат работу одной из станций метро

В Киеве завтра, 22 января, будет закрыт выход из подземного перехода станции метро "Театральная" в Музей истории Киева. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

"22 января с 8:00 и до окончания мероприятий ко Дню Соборности Украины будет закрыт выход из подземного перехода станции "Театральная" в Музей истории Киева", – говорится в сообщении.

Напомним, по случаю Дня Соборности Украины 22 января в столице запланирован ряд мероприятий. В связи с этим на некоторых улицах в центре Киева возможно ограничение движения транспорта.

На время празднования Дня Соборности возможно ограничение движения транспорта с соответствующим внесением изменений в движение общественного транспорта в местах проведения мероприятий. 22 января по 11:00 до 12:00 движение транспорта запретят на ул. Архитектора Городецкого, а именно: от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой в ​​обоих направлениях.

В этот день запланировано возложение цветов к памятнику Т. Г. Шевченко и М. С. Грушевского, а на мосту им. Е. О. Патона состоится акция "День Соборности Украины".