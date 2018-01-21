ГCЧС предупреждает о метелях и снежных заносах в 7 областях Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в 7 областях 21-23 января. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Ухудшение метеоусловий ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В частности, прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей – преимущественно дождь, усиление ветра до 15-20 м/с (местами – до 25 м/с), метели, снежные заносы.
Кроме того, ожидается налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах – гололедица, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.
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Ранее сообщалось, что днем 21 января 288 населенных пунктов в 5 областях оставались обесточенными.