В Одесской области из-за непогоды повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач

В Одесской области вследствие непогоды повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба Одесской обладминистрации со ссылкой на главу ОГА Максима Степанова.
"Ситуация остается сложной. Специалисты работают в круглосуточном режиме с 18 января. Для восстановления опор в регион дополнительно привлечены аварийные бригады из трех областей: Киевской, Черкасской и Кировоградской. Последний раз стихия с подобными последствиями фиксировалась в Одесской области в прошлом веке", – сказал Степанов.
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Ранее сообщалось, что ГСЧС предупредила о метелях и снежных заносах, ожидающихся в 7 областях Украины.