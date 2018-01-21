Украина передала боевикам женщину, помилованную Порошенко

Ожидается, что в ближайшие дни Киеву передадут одного военнослужащего, находящегося сейчас в плену на оккупированной территории

Украинская сторона 21 января передала боевикам ОРДО женщину, которую помиловал президент Петр Порошенко ради продолжения процесса освобождения заложников. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Как только что проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников. Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец", – написала первый вице-спикер.

Она отметила, что в ближайшие дни украинская сторона, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной минской группы договоренности, ждет передачи Киеву одного военнослужащего.

Никаких фамилий и деталей Геращенко не сообщила, однако добавила: "Работаем над положительными новостями для всех других наших заложников, есть поручение от президента, что очередная волна освобождения наших предстоит как можно быстрее. Прилагаем все усилия".

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила о том, что президент помиловал женщину, обвиняемую в преступлениях против Украины, для продолжения процесса освобождения заложников.

В Администрации президента заявили, что в нынешнем году, по состоянию на 17 января, глава государства помиловал одного человека.