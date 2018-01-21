Порошенко поручил помочь семьям погибших в Кабуле украинцев

Украина установила контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане

В результате нападения террористов на отель Intercontinental в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", – написал Порошенко.

Глава государства сообщил, что по его поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Кроме того, установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.

"Поручил Кабмину предоставить всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане", – добавил президент.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что доложил президенту о гибели шестерых граждан Украины в результате нападения боевиков на отель в Кабуле.

При этом ВВС со ссылкой на полицию Кабула сообщила о том, что среди погибших в результате теракта опознаны девять граждан Украины.

Перед этим представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате нападения террористов на отель Intercontinental в Кабуле погиб гражданин Украины. По предварительной информации, он работал в местной авиакомпании.

Впоследствии МИД распространил сообщение о том, что в результате террористической атаки в Кабуле погибли несколько граждан Украины. Детали обещали сообщить 22 января утром.

Нападение на отель Intercontinental было совершено 20 января примерно в 21:30 по местному времени. Полиция ликвидировала четырех нападающих.

Афганское издание Tolo News со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило о 43 погибших в результате теракта.

Во время спецоперации из отеля эвакуировали 153 человека, в том числе 41 иностранца.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Талибан".