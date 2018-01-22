МИД подтвердил гибель седьмого украинца в Кабуле

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк, сообщает "112 Украина".

"На сегодняшний день подтверждена гибель 7 граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть. В Афганистане работают многие украинские авиатехники, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле InterContinental", – заявил Никитюк.

По его словам, теперь украинский консул в Афганистане должен оформить документы для возвращения погибших украинцев в Украину.

По данным директора частной авиакомпании "Украинские крылья" Владимира Костенко, в результате атаки боевиков погибли два пилота-украинца. Он пояснил, что афганская авиакомпания Kam Air нанимала украинских специалистов.

Один из пилотов – уроженец Первомайского Харьковской области, 1974 года рождения. Информации по второму пилоту пока нет.

Напомним, Порошенко поручил помочь семьям погибших в Кабуле украинцев.