Украинцы на мосту Патона соединили берега Днепра живой цепью

Шествие сопровождалось национальными песнями, а в руках большинства участвующих были украинские флаги

Украина в понедельник, 22 января, празднует День Соборности. По этому случаю украинцы собрались на мосту Патона и соединили берега Днепра живой цепью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил инициатор мероприятия Вадим Васильчук.

Организаторы мероприятия заявляют, что подобная акция проходит уже седьмой год подряд и каждый раз собирает все больше желающих в ней поучаствовать.

Сегодня люди начали собираться возле станций метро "Дружбы народов" и "Левобережная".

Шествие к мосту Патона сопровождалось национальными песнями, а в руках большинства участвующих были украинские флаги.