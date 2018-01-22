Украинцы на мосту Патона соединили берега Днепра живой цепью

Украина в понедельник, 22 января, празднует День Соборности. По этому случаю украинцы собрались на мосту Патона и соединили берега Днепра живой цепью.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил инициатор мероприятия Вадим Васильчук.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День соборности Украины: из истории праздника
Организаторы мероприятия заявляют, что подобная акция проходит уже седьмой год подряд и каждый раз собирает все больше желающих в ней поучаствовать.
Сегодня люди начали собираться возле станций метро "Дружбы народов" и "Левобережная".
Шествие к мосту Патона сопровождалось национальными песнями, а в руках большинства участвующих были украинские флаги.