В России заявили, что Крымский мост выдержит землетрясение в 9 баллов

Автодорожную часть моста обещают сдать уже в конце года

На автодорожной части моста через Керченский пролив, которая соединит материковую Россию и оккупированный Крым, сдается в декабре 2018 года, началась установка шок-трансмиттеров — устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия.

Как сообщает инфоцентр "Крымский мост", речь идет об одном из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение.

Шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста. Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.

Напомним, Мингарелли заявила, что санкции против РФ будут действовать до возвращения Крыма.