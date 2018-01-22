Девушки жили на том этаже гостиницы, откуда все началось

Пользователи соцсетей показали фото двух украинских бортпроводниц, погибших во время атаки на отель в Кабуле.

Их фото опубликовала Татьяна Иванютина. По ее данным, в Афганистане погибли Екатерина Пасенчук и Ирина Медичева.

Судя по данным на страничках девушек в Facebook Екатерина Пасенчук жила в Борисполе, она была родом из Кировограда.

Ирина Медичева жила в Киеве и была родом из Луганска.

В комментариях Татьяна Иванютина добавила, что девушки были подругами.

По ее словам, террористы ворвались и начали всех расстреливать. Те, кто жили выше на этажах, забаррикадировались, а девочкам не повезло, они жили на том этаже, откуда все началось.

Напомним, МИД подтвердил гибель седьмого украинца в Кабуле.