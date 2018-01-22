Тела погибших в Кабуле украинцев доставят на родину авиацией государств-союзников

Во время атаки террористов на отель в Кабуле удалось спасти 19 украинцев, которые находились в здании.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк, пишет ТСН.

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По словам дипломата, спасенные украинцы находятся в безопасном месте на одной из баз союзников Украины в Кабуле.

Тела погибших украинцев доставят на родину авиацией государств-союзников. Дата пока не сообщается.

Отметим, по последним данным, в результате атаки погибли более трех десятков человек. Ночью боевики ворвались в гостиницу. На тот момент внутри находились более полутора сотен человек. Террористы открыли огонь и подожгли несколько этажей, гостей взяли в заложники. Бои между нападающими и силами безопасности продолжались 13 часов. Всех боевиков военные ликвидировали.

Напомним, МИД подтвердил гибель седьмого украинца в Кабуле.