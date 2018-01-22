Москаль назвал мэра Мукачево аферистом и неучем

Нынешнего мэра Мукачево суд дважды заключал на 30 дней в исправительном центре, а высшего образования в США он так и не получил.

Об этом председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил на своем официальном сайте.

"Нынешний городской председатель Мукачево Андрей Балога, сын народного депутата Украины Виктора Балоги, – аферист и неуч, который неоднократно привлекался в США к ответственности за употребление алкоголя и наркотиков, – заявляет Геннадий Москаль. – Это выяснили закарпатские активисты во главе с журналисткой Ларисой Ступак.

Кроме того, в ходе избирательной кампании 2015 года нанятые Балогой-старшим пиарщики постоянно подчеркивали высокую образованность кандидата в мэры Андрея Балоги, который получил диплом в США. Сам А. Балога также указывает на этот факт в своей автобиографии и учетной карточке депутата Закарпатского областного совета в 2013 году", - сообщается на сайте.

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"Хотя в действительности диплома о высшем образовании у него нет. В ответе на информационные запросы журналистов с просьбами предоставить копию диплома о высшем образовании Мукачевская мэрия пишет всякую ерунду о том, что "документ об образовании не является публичной информацией". А в ответ на электронное обращение в университет Северной Дакоты пришел ответ, что Андрей Балога действительно был студентом, однако диплома не получил. Копии диплома нет ни в Закарпатском областном совете, где А. Балога был депутатом с 2013 по 2015 год, ни в областной территориальной избирательной комиссии, куда он сдавал документы как кандидат в областные депутаты", - утверждает официальный сайт главы Закарпатской ОГА.

Напомним, Москаль заявил, что Закарпатье – не Сицилия, а сельской вуйко – не Аль Капоне.