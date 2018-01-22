В рамках европейского турне 16 февраля с единственным концертом в Киеве выступят всемирно известные короли фламенко - братья LOS VIVANCOS. Эти ребята покорили зрителей более 30 стран планеты, теперь на очереди – Киев.

Братья LOS VIVANCOS не только блестяще танцуют, но и поют, играют на различных музыкальных инструментах. Они сотрудничали с актером Антонио Бандерасом, итальянским дизайнером Джорджо Армани... Были специальными гостями и хореографами шоу Mylene Farmer «Avant Que Lombre», участниками «San-Remo» с Lola Ponco и Gio. За время своего существования ребята завоевали множество международных наград. В 2008 году удостоились двух номинаций принцессы Стефании на мировом фестивале цирков в Монте-Карло. Еще через год победили в номинации «Лучшее оригинальное шоу» на «Las Lunas Awards» в Мексике. Они становились победителями американского шоу «Танцы со звездами», которое посмотрели более 35 миллионов человек.

Впервые мир увидел фламенко братьев в 2004 году. С того момента успех и интерес публики к ним не угасает! Коллектив вошел в Книгу рекордов Гиннеса как «Самые быстрые ноги». Но существует и другой рекорд Los Vivancos - во Франции братья собрали свыше 20 аншлагов подряд в разных залах страны.

«В Киев мы везем музыкальную феерию - шоу Aeternum («Вечность»). В этой программе переплетены различные стили танца, боевые искусства и музыка. Это шоу было признано одним из самых успешных произведений испанского танца своего времени. Надеемся, что ваши зрители его оценят», - рассказали накануне своего приезда братья.





Известно, что главным художественным консультантом спектакля выступил Даниэль Финци Паска, режиссер и сценарист шоу Cirque du Soleil («Цирка дю Солей»). Музыку написали сами братья. Она объединяет музыку фламенко с роком, классическую музыку с музыкой для кино в единой партитуре, записанной в исполнении Симфонического оркестра в Будапеште.

Напомним, что сегодня Los Vivancos – это братья: Жозэ, Кристо, Аарон, Иуда, Элиас, Израиль. Жозэ – самый молодой из всех братьев, он выполняет самые изобретательные трюки. Кристо – ловко соединяет школу классического балета с традиционным фламенко. Аарон – обладатель мягкого и приятного голоса. Иуда – главный композитор группы. Обладает уникальной скоростью и точностью. Элиас – старший из братьев, лидер. Демонстрирует стиль танца, который сочетает в себе силу и выносливость. Израиль – привнес дух современности в классическое фламенко, танцует и играет на флейте, не теряя ровного дыхания.



Видео:

Билеты можно купить в компании «Квартал-Концерт»: http://kvartal-concert.com/afisha/los-vivancos-16-2-2018