ICTV начинает работу над запуском современной версии легендарного комедийного сериала «Леся + Рома». Канал объявил о начале всеукраинского кастинга на главную женскую и мужскую роль. Принять участие в кастинге могут мужчины и женщины в возрасте от 27 до 37 лет, с актерским опытом и без него

«Леся + Рома» - первый украиноязычный комедийный сериал, который вышел в эфир ICTV в январе 2005. Всего было снято 6 сезонов. Главные роли сыграли актеры Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков. Сюжет сериала - жизнь семейной пары, которая пытается разобраться с проблемами, возникающими едва не на каждом шагу. Ревность и недоразумения, поиск компромиссов и обычные семейные радости - все это Леся и Рома переживают весело и с юмором. Сериал неоднократно называли «жизненной энциклопедией в анекдотах».

Зрителей ждет полностью обновленный сериал под названием «Леся + Рома. Наш час». Продюсеры обещают захватывающий перезапуск проекта, который будет соответствовать трендам современности. Леся и Рома станут героями нашего времени и будут искать рецепт семейного счастья в реалиях современного мира. Какие же новые вызовы и проблемы современности они будут преодолевать вместе? Узнайте уже скоро на канале ICTV.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на сайте канала ICTV.

Справки по телефону - (068) 849 20 20.