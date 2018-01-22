Взрыв гранаты в Бердянске: тяжелые ранения получили трое полицейских

В Бердянске (Запорожская область) утром 22 января на улице Первомайской произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает Про Бердянск.

По предварительной информации, во время задержания работниками местного горотдела полиции подозреваемый взорвал гранату, от которой погиб на месте.

Местные жители и сотрудники расположенных в районе учреждений рассказали, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.

В настоящий момент место происшествия оцеплено, там работают эксперты, присутствует руководство Бердянского горотдела полиции.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что при проведении операции получили тяжелые ранения три сотрудника полиции.

"Сегодня после 9:00 утра в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, россиянин признался в организации взрыва у автобуса дортмундской "Боруссии".