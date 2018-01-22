США скорбят по погибшим в кабульском отеле

Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает пресс-служба Госдепартамента, на которую ссылаются мировые СМИ.

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнее нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Мы скорбим по всем тем, кто погиб в нападении, будь то афганцы или граждане других стран. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", − говорится в заявлении.

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По словам Тиллерсона, американская сторона приветствует действия афганских военных и контактирует с местными властями Афганистана по вопросу расследования атаки боевиков.

"Мы видели заявление "Талибана" об ответственности за теракт и осуждаем террористические группы за их кампанию насилия против афганцев и иностранцев, работающих ради улучшения Афганистана", – добавил Тиллерсон.

Напомним, тела погибших в Кабуле украинцев доставят на родину авиацией государств-союзников.