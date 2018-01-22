Риск приостановления безвиза больше грозит Грузии, чем Украине, - СМИ

Евросоюз недоволен украинским законопроектом об антикоррупционном суде, но реальной угрозы приостановления действия безвизового режима нет. Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, в ЕС больше обеспокоены ситуацией с просителями убежища из Грузии.

"ЕС не в восторге от украинского законопроекта об антикоррупционном суде, но реальной угрозы приостановления безвизового режима нет. На самом деле государства-члены ЕС больше озабочены просителями убежища из Грузии", - написал он.

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Он также добавил, что во вторник, 23 января, дипломаты ЕС соберутся для обсуждения механизма приостановления безвизового режима с третьими странами.

The EU aren’t happy with #Ukraine’s draft law on establishing an anti-corruption court but there is no real threat to suspend visa lib. Eu member states are actually more worried about asylum seekers from #Georgia. The suspension mechanism will be debated by diplomats on Tue. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 января 2018 г.

Ранее ЕС намекнул на возможность приостановки безвиза для Украины в связи с проблемами с созданием антикоррупционного суда.