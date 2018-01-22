Украина переходит на трехлетнее планирование экономики, – Минфин

Министерство финансов на ближайшем заседании вынесет на рассмотрение Кабмина изменения в Бюджетный кодекс, чтобы закрепить на законодательном уровне новый эффективный механизм управления бюджетным процессом – среднесрочное бюджетное планирование на всех уровнях бюджетной системы. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минфина.

"В новом году Минфин уже начал работу над формированием Бюджетной декларации на 2019-2021 годы. Это ключевой элемент среднесрочного бюджетного планирования, которое Минфин вводит в Украине. Уже на ближайшем заседании правительства Минфин вынесет на рассмотрение Кабмина разработанные изменения в Бюджетный кодекс, чтобы закрепить на законодательном уровне новый эффективный механизм управления бюджетным процессом – среднесрочное бюджетное планирование на всех уровнях бюджетной системы", – говорится в сообщении.

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В министерстве считают, что это революционный шаг, ведь переход от однолетней к трехлетней перспективе бюджетного планирования – это системное изменение бюджетной политики, которое обеспечивает стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективное распределение ресурсов.