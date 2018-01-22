АТО: под минометным обстрелом погиб наш боец

22 января в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные группировки продолжили обстреливать укрепления Вооруженных сил Украины, применяя вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения на соответствующие расстояния. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 агрессор совершил 6 прицельных обстрелов наших позиций. В результате одного из вражеских минометных обстрелов погиб военнослужащий ВСУ.

На луганском направлении враг ночью нарушил режим прекращения огня недалеко Троицкого, где вел огонь из 120-мм минометов. На Светлодарской дуге противник активизировался в утренние часы. В течение дня оккупанты с разных направлений неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и из 120-мм и 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы калибра 82-мм по защитникам Новотроицкого.