Визовый режим для украинцев могут упростить еще 20 стран, – Климкин

Украина ведет переговоры с 20 странами о полной либерализации или частичном упрощении визового режима для украинцев. Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции, передает Укринформ.

"Сейчас мы ведем такие переговоры или о полной либерализации, или об упрощении визового режима с 20 странами. Надеемся, в ближайшие два года достичь с ними решающего прогресса", – сказал Климкин.

Чиновник напомнил, что сейчас граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, без виз могут пересекать границы 85 стран.

Глава МИД также анонсировал запуск полноценной работы системы "Электронная виза" в конце марта этого года.

"Мы буквально несколько дней назад зарегистрировали в Минюсте приказ относительно создания системы "Электронная виза". Она уже прошла первый тест. Сейчас она 4-5 недель будет тестироваться в полном объеме. И мы надеемся, что где-то в конце марта она полностью начнет работу", – отметил Климкин.

Кроме того, сейчас проходит тестирование программа "Электронный консул", которая пока работает для девяти заграничных учреждений. Глава МИД надеется, что до конца года программа начнет работу в полном объеме.