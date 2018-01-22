Президент наградил 86 военных, из них 36 – посмертно

Бойцы получат ордена "За мужество" разных степеней и Богдана Хмельницкого, а также медали "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами 86 военнослужащих. Соответствующий указ №12/2018 опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается в документе, государственные награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга".

Президент наградил военных орденами "За мужество" разных степеней и Богдана Хмельницкого, а также медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Большинство награжденных военнослужащих или были ранены, или погибли.