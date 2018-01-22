Киев обеспечен сывороткой от дифтерии, - КГГА

С вакцинами тоже проблем нет

На протяжении последних трех лет в Киеве случаев заболевания дифтерией не зарегистрировано. Охват вакцинацией в прошлом году составил 93%.

Об этом сообщила на брифинге директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, передает УНИАН.

"Что касается заболеваемости дифтерией, то в Киеве в течение последних трех лет случаев не зарегистрировано. Что касается вакцин, то они есть. Около 200 тыс. различных вакцин, так как есть для взрослых, для детей, то есть различные формы. Они есть в наличии в Киеве. По итогам 2017 года процент охвата составил 93%", - рассказала чиновница.

По ее словам, Министерство здравоохранения заверило, что для Киева есть и сыворотка от дифтерии.

"Противодифтерийная сыворотка в декабре, по информации Министерства здравоохранения, была получена. Перераспределения в Киев не было. Она не распределена, но, учитывая, что склады расположены на территории Киева, можно говорить, что она есть", - уточнила Гинзбург.

Она рассказала, что существуют 10 вакциноуправляемых заболеваний, и национальный календарь прививок это учитывает.

"Поэтому не нужно от одного заболевания бросаться в другое, нужно планово вакцинироваться", - посоветовала Гинзбург.

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