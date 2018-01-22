Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В январе Газпром на четверть сократил транзит газа через Украину

В январе Газпром на четверть сократил транзит газа через Украину

В январе Газпром на четверть сократил транзит газа через Украину
Фото: tvc.ru

Причиной стало сокращение потребления газа в Европе и использование россиянами обходных путей

22.01.18 357
000

Российский газовый монополист Газпром в течение января 2018 года (с 1 по 22 число) сократил транзит "голубого" топлива в страны Европы через газотранспортную систему Украины на 24,6% - до 180 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, передает УНИАН.

"Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки", – сказал он.

По словам Белявского, это связано с тем, что в январе в странах ЕС сократилось потребление "голубого" топлива.

"На сегодня в Европе наблюдается относительно высокая температура, по сравнению с ожидаемыми значениями, в среднем до минус двух градусов ночью вместо минус пяти", – отметил советник министра.

Еще одной причиной снижения объемов транзита, считает Белявский, стал отбор Газпромом того газа, который он накопил в летнее время в европейских газовых хранилищах, а также использование газопровода OPAL, который проходит по территории Германии и является продолжением проложенной по дну Балтийского моря трубы "Северный поток-1".

Советник министра отметил, что в дальнейшем ситуация может измениться, так как возможно снижение температуры воздуха и рост потребления в Европе.

Напомним, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров. По итогам 2017 года удалось достичь рекордного за несколько последних лет значения на уровне 93 миллиардов кубометров.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Газпрому разрешили строительство второй нитки Турецкого потокаФинплан Нафтогаза не предусматривает возможности закупки газа у Газпрома, – НасаликГазовый спор: Нафтогаз и Газпром начинают переговоры

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 24645
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 55254
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 8319
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2273
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4115
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 5253
  7. Севастополь. Город, который спас 4623
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4413
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 19545
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 8613
  1. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 23659 / 33468
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 6121 / 6726
  3. Слово Порошенко. Что уже успел пообещать президент в 2018-м 3986 / 4295
  4. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 2893 / 8613
  5. Украине нужны миллиарды на восстановление военной техники из Крыма 2223 / 2517
  6. Мийте руки. Носить шапочку із фольги 2158 / 2292
  7. В Киеве снова обвалилась часть путепровода 2151 / 2418
  8. Москва отреагировала на признание РФ в Украине агрессором 1179 / 179982
  9. Риск приостановления безвиза больше грозит Грузии, чем Украине, - СМИ 1166 / 1328
  10. Визовый режим для украинцев могут упростить еще 20 стран, – Климкин 1163 / 1370
  1. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 30 / 6726
  2. Слово Порошенко. Что уже успел пообещать президент в 2018-м 29 / 4295
  3. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 24 / 33468
  4. Мийте руки. Носить шапочку із фольги 12 / 2292
  5. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 11 / 1523
  6. Украина переходит на трехлетнее планирование экономики, – Минфин 10 / 1283
  7. Олимпиадное дело. Как стать звездой интеллектуального спорта 9 / 1909
  8. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 5 / 24645
  9. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 5 / 8613
  10. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 4 / 55254
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.