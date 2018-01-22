Завтра в столице частично ограничат движение по Московскому мосту

Ограничение движения будет действовать с 10:00 до 15:00

В Киеве завтра, 23 декабря, частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту в направлении жилого массива Троещина. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Киевавтодор.

"23 января с 10:00 до 15:00 движение транспорта по Московскому мосту через реку Десенка в направлении жилого массива Троещина частично ограничат в связи с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.