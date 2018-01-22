На Донбассе произошел взрыв в шахте

На момент взрыва в шахте находились 406 человек, пострадали 8 шахтеров

В Покровске на Донетчине в шахте произошел взрыв. Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

На момент аварии в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке – 37, пострадали 8 шахтеров.

"8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия "Шахтоуправление "Покровское". Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 16:22. Все горняки выведены на поверхность, работа шахты приостановлена для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

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Напомним, 20 января в шахте на оккупированном Донбассе произошел взрыв, вследствие которого погибло двое людей.