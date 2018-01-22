Путепровод на Гавела в Киеве не пострадал, повреждена временная конструкция, – КГГА

Мостовая конструкция в Киеве на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела не пострадала. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Сегодня появились сообщения о том, что якобы обвалилась часть конструкции путепровода на проспекте Комарова. В действительности же "просела" часть строительных лесов, поддерживающих мост. Однако мост не пострадал", – отметил он.

Давтян напомнил, что движение транспорта на путепроводе восстановлено и пробок нет.

На место дорожно-транспортного происшествия оперативно прибыли специалисты компании по обслуживанию данного путепровода. Последствия дорожно-транспортного происшествия специалисты должны устранить в кратчайшие сроки.

Строительные леса, которые поддерживали мост, были повреждены из-за неосторожного движения тяжеловесной техники.

В то же время Киевавтодор информирует, что в результате нарушения Правил дорожного движения, а именно превышения высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной конструкции, которая была установлена для ремонта путепровода.

"Никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет", – говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что в Киеве частично обвалился мост на бульваре Гавела.