Боевики обстреляли подконтрольный им Докучаевск

Боевики обстреляли из тяжелого вооружения, вероятно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения", – говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что украинские военнослужащие вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону ними же захваченного Докучаевска.
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"Таким образом российские наемники в очередной создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов", – подытожили в штабе.