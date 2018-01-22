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Главная » Страна » Тела погибших в Кабуле украинцев привезут 23-24 января, – Климкин
Гибель украинцев в Кабуле

Тела погибших в Кабуле украинцев привезут 23-24 января, – Климкин

Тела погибших в Кабуле украинцев привезут 23-24 января, – Климкин
Теракт в Кабуле / Фото: aljazeera.com

В МИД по-прежнему опасаются, что количество погибших украинцев может быть больше, чем семь человек

22.01.18 37
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тела граждан Украины, погибших в результате террористического акта в столице Афганистана Кабуле, будут доставлены в Украину 23-24 января. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире крымскотатарского телеканала ATR, передает УНИАН.

"По состоянию на сегодня, все же, подтверждено, что 7 украинцев погибли. Завтра и послезавтра будем их тела доставлять в Киев", – сказал Климкин.

Он назвал нападение исламистов на отель, в котором находились иностранцы, и в частности украинцы, ужасным террористическим актом.

"Определенные опасения, что еще есть жертвы среди украинцев, у нас есть, очень надеемся, что в течение ближайших часов будем это знать", – добавил Климкин.

Напомним, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человек.

21 января в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental есть украинцы.

Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины, однако в МИД подтверждают гибель 7 украинцев.

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