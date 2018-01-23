Мандат миссии ОБСЕ на Донбассе заканчивается

По словам Хуга, необходимо совместное решение всех членов для ее продолжения

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что срок действия миссии на территории Украины истекает уже в марте.

Об этом сообщает 0629.com.ua.

Об этом Хуг сказал в Мариуполе во время общения с представителями местной общины.

По его словам, необходимо совместное решение всех членов для продолжения миссии ОБСЕ на Донбассе.

Напомним, СММ ОБСЕ начала работу на Донбассе 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны. Тогда такое решение подержали 57 стран-участниц.